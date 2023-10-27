Джо Байден встретился с главой МИД Китая Ван И

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент США Джо Байден в пятницу встретился с министром иностранных дел КНР первым дипломатом Китая Ван И. О встрече сообщили в пресс-службе Белого Дома, передает УНН.

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“Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно управлять конкуренцией в отношениях и поддерживать открытые линии связи”, — заявили в Белом Доме.

Детали

По данным пресс-службы Белого дома, Байден также подчеркнул, что Соединённые Штаты и Китай должны сотрудничать для решения глобальных вызовов.

Во время этой встречи Президент США выразил соболезнования китайской делегации по поводу смерти бывшего премьер-министра Ли Кэцяна.

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Напомним

Бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян, которого когда-то считали реформаторски настроенным претендентом на высший руководящий пост в стране, умер от внезапного сердечного приступа рано утром в пятницу в Шанхае. Ему было 68 лет.