Новости: Политика
27 октября 2023, 22:10 • Тоня Туманова • 16425
Кадровые перестановки: Зеленский назначил двух новых послов в Дании и Чили
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил и назначил ряд послов, передает УНН.
Детали
Зеленский уволил Михаила Выдойника с должности посла Украины в Дании и Сергея Шутенко - с должности посла Украины в Греции.
Кроме того, Евгений Цымбалюк уволен с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
Добавим
Вместе с тем Президент подписал указы о назначении послов в Дании и Чили.
"Назначить Дюдина Юрия Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Чили", - говорится в указе №713/2023.
"Назначить Яневского Андрея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания", - указано в указе №714/2023.
Источник: УНН
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