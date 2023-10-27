Кадровые перестановки: Зеленский назначил двух новых послов в Дании и Чили

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил и назначил ряд послов, передает УНН.

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Зеленский уволил Михаила Выдойника с должности посла Украины в Дании и Сергея Шутенко - с должности посла Украины в Греции.

Кроме того, Евгений Цымбалюк уволен с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

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Вместе с тем Президент подписал указы о назначении послов в Дании и Чили.

"Назначить Дюдина Юрия Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Чили", - говорится в указе №713/2023.

"Назначить Яневского Андрея Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Дания", - указано в указе №714/2023.