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Зеленский провел совещание по готовности укрытий

Зеленский провел совещание по готовности укрытий

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по готовности укрытий. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Провел совещание по укрытиям — обеспечение их готовности и доступности для людей. Те задачи, которые ставились, те результаты, которые достигнуты. Проведена полная ревизия всех укрытий в Украине”, — заявил Президент.

Детали

В частности, глава государства отметил работу специального сайта, на котором украинцы могут видеть состояние укрытий по всей стране. В частности, с помощью нового интернет-ресурса можно еще и отслеживать состояние работ с укрытиями. Контролем занимается Минстратегпром, — отметил Зеленский.

По мнению Владимира Зеленского, на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытии. И подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и в дальнейшем.

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Дополнительно

В октябре в онлайн-сервис государственных услуг “Дія” добавили карту с Пунктами несокрушимости. Там можно найти ближайший к себе Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут.

Источник: УНН
Теги: убежище, война, война с Россией, проверки, Владимир Зеленский
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