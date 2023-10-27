КИЕВ. 27 октября. УНН. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Об этом в соцсети Х сообщил министр МИД Иордании Айман Сафади, передает УНН.

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“Израиль только начал наземную войну против Газы. Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на годы вперед”, — написал министр.

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Министр также отметил, что: "голосовать против арабской резолюции #UNGA означает одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства. История рассудит", – резюмировал Айман Сафади.

Добавим, что большинство стран ООН на сегодняшнем заседании призвали Израиль и ХАМАС к перемирию. На этой встрече они приняли резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Однако ряд СМИ пишет, что сейчас Газа под обстрелом. По данным издания Аljazeera израильские сухопутные силы "расширяют операции" в Газе.

Сегодня сектор полностью отключен от тока, интернета и газоснабжения.