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Умеров провел телефонный разговор с Остином: обсудили будущий "Рамштайн"

Умеров провел телефонный разговор с Остином: обсудили будущий "Рамштайн"

КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн". Об этом информирует пресс-служба Пентагона, пишет УНН.

Цитата 

"Министр обороны США Ллойд Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США по безопасности для Украины в условиях российской агрессии, а также планы относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое вновь соберет около 50 стран-союзниц, которые поддерживают Украину. Госсекретарь Остин и министр Умеров также обсудили последние события на местах в Украине", — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули, что будут поддерживать тесный контакт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за новый пакет оборонной поддержки для Украины. И отметил, что важно, чтобы “у врагов свободы не возникало иллюзий, что защита свободы может не выдержать оборонного марафона”.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь, Пентагон, Ллойд Остин
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