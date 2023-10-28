Байден встретится в Сан-Франциско с Си Цзиньпином - АР

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин договорились встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в следующем месяце в Сан-Франциско. Об этом, как пишет АР, сообщает американский чиновник знакомый с планами Белого дома, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обе стороны достигли принципиальной договоренности о проведении встречи во время саммита, поскольку министр иностранных дел Китая Ван И встретился в пятницу с государственным секретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, по словам чиновника, который не был уполномочен давать комментарии. и говорил на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что стороны еще не согласовали детали относительно точного дня встречи, места проведения и другой логистики.

В заявлении Белого дома по итогам встречи в пятницу указано, что обе стороны «работают над» личной встречей Байдена и Си в кулуарах АТЭС, форума 21 тихоокеанской страны.

Напомним

Президент США Джо Байден в п’пятницу встретился с министром иностранных делах КНР первым дипломатом Китая Ван И.