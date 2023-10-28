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Умеров - главе Пентагона: враг потерял в районе Авдеевки около 4 тысяч солдат

Умеров - главе Пентагона: враг потерял в районе Авдеевки около 4 тысяч солдат

КИЕВ. 28 октября. УНН. Потери врага в районе Авдеевки – примерно 4 тысячи солдат. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, передает УНН.

Министр Умеров поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

Цитата

“Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту — примерно 4 тысячи солдат”, — цитирует Минобороны Украины слова Умерова.

Детали

Кроме того украинская сторона благодарна за продолжение эффективного сотрудничества и поставки Украине артиллерийских боеприпасов.

Дальнейшая поставка ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях, добавили в Минобороны.

Напомним

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, во время которого обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Минобороны, Украина, война
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