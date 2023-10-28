На Мальте начался Третий саммит по Украинской формуле мира: присоединилось более 65 стран

КИЕВ. 28 октября. УНН. На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил Глава ОП Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Мальта. Началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира Президента Владимира Зеленского.

Более 65 стран - Запад, Глобальный Юг", - сообщил Ермак.

Детали

По словам главы ОП, дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены во встречу, является подтверждением этого. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины.

Он также добавил, что российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше государств мира со всех континентов.

"Встреча на Мальте – это о конкретике.

Будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - добавил Ермак.

По его словам, эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.

"Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира.

Триумф международного права - это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", - резюмировал глава ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий саммит по Украинской формуле мира: кто примет участие, каких решений стоит ожидать

Напомним

Первая встреча на уровне советников лидеров государств по национальной безопасности и внешней политике состоялась в конце июня в столице Дании Копенгагене, вторая — в начале августа — в столице Саудовской Аравии Джидде.