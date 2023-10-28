Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,51 0,0000  EUR: 38,47 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18690

Венгрия готова устроить у себя площадку для переговоров между рф и Украиной

Венгрия готова устроить у себя площадку для переговоров между рф и Украиной

Петер Сийярто

КИЕВ. 28 октября. УНН. Венгрия готова стать площадкой для переговоров представителей москвы и Киева, в случае заинтересованности соответствующих сторон. Об этом сообщил росСМИ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Детали

Венгрия готова принять у себя переговоры представителей москвы и Киева, если они пожелают этого, заявил в интервью росСМИ глава венгерского МИД Петер Сийярто. Главный дипломат Венгрии также подчеркнул, что если Будапешт получит такой запрос, то положительный ответ поступит незамедлительно.

По словам Сийярто, он разговаривал с главой российского МИДа Лавровым и предложил в качестве места проведения переговоров Венгрию.

Цитата

"Беспристрастное, беспристрастное, безопасное место, которое будет гарантировать всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально", - добавил Сийярто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это средний палец всем солдатам, всем украинцам: премьер Люксембурга жестко отреагировал на взаимодействие Орбана с путиным

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, как Виктор Орбан заявил в четверг, что “гордится” своими контактами с президентом россии путиным.

Тем временем в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

Как сообщил The Guardian высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности, недавняя встреча Орбана с путиным в Пекине, и риторика венгерского премьера — “вызывает вопросы о том, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.