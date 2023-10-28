Венгрия готова устроить у себя площадку для переговоров между рф и Украиной

КИЕВ. 28 октября. УНН. Венгрия готова стать площадкой для переговоров представителей москвы и Киева, в случае заинтересованности соответствующих сторон. Об этом сообщил росСМИ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

Детали

Венгрия готова принять у себя переговоры представителей москвы и Киева, если они пожелают этого, заявил в интервью росСМИ глава венгерского МИД Петер Сийярто. Главный дипломат Венгрии также подчеркнул, что если Будапешт получит такой запрос, то положительный ответ поступит незамедлительно.

По словам Сийярто, он разговаривал с главой российского МИДа Лавровым и предложил в качестве места проведения переговоров Венгрию.

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"Беспристрастное, беспристрастное, безопасное место, которое будет гарантировать всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально", - добавил Сийярто.

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Напомним

Ранее УНН сообщал о том, как Виктор Орбан заявил в четверг, что “гордится” своими контактами с президентом россии путиным.

Тем временем в ЕС ожидают все больше проблем с Будапештом.

Как сообщил The Guardian высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности, недавняя встреча Орбана с путиным в Пекине, и риторика венгерского премьера — “вызывает вопросы о том, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру”.