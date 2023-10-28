Третий саммит по Украинской формуле мира на Мальте: завершилась первая сессия встречи, есть важные предложения

КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на Мальте завершилась первая сессия саммита по Украинской формуле мира, передает УНН.

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"Завершили первую сессию встречи на Мальте. Готовимся ко второй. Есть важные аргументы и предложения", - написал Ермак в Telegram.

Детали

По словам Ермака, наши партнеры вместе с представителями украинской власти представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации.

"Напомню, что это - ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Было много комментариев, действительно оживленная дискуссия.

Я сейчас вижу, насколько масштабную работу начал Владимир Зеленский в Хиросиме на саммите G7, где обсуждалась украинская Формула мира, после чего были встречи советников по нацбезопасности в Копенгагене, Джидде, теперь на Мальте, а также работа с послами.

Мы нацелены на вполне конкретные результаты - Глобальный саммит мира лидеров государств", - написал Ермак.

Добавим

Глава ОП отметил, что во время своего выступления на сессии напомнил, что к разработке плана Формулы приобщаются все больше государств, уважающих международное право и устав ООН. И рф будет вынуждена уступить мировому сообществу. Ей придется принять наши общие условия.

"Также сказал, что при участии Катара, страны, которая участвует в имплементации ряда пунктов Формулы мира, мы сумели вернуть домой четырех украинских детей. Еще тысячи остаются заложниками россии, но этот успех свидетельствует: вместе мы сможем. Италия, Германия, Норвегия, Франция, США и другие партнеры предоставили Украине комплексы ПВО для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Это один из элементов реализации пункта об усилении энергетической безопасности. Мы очень благодарны за это.

Это один из элементов реализации пункта об усилении энергетической безопасности", - добавил Ермак.

По его словам, завершение крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет иметь огромное положительное влияние на другие взрывоопасные конфликты, которые разворачиваются в мире.

"И сегодня мы подаем новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедливый. Устойчивый. Длительный. Для Украины. Для мира. Для всех.

Продолжаем работать", - резюмировал глава ОП.

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Напомним

Первая встреча на уровне советников лидеров государств по национальной безопасности и внешней политике состоялась в конце июня в столице Дании Копенгагене, вторая — в начале августа — в столице Саудовской Аравии Джидде.