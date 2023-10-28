Украина и Нидерланды начали консультации по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина и Нидерланды начали консультации по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это уже шестая страна, с которой стартовали соответствующие переговоры, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, пишет УНН.

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"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - написал Ермак в Telegram.

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В украинскую переговорную группу, которую возглавил Ермак, также вошли: заместители руководителя ОП Игорь Жовква и Андрей Сибига, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий и советники руководителя ОП Александр Бевз и Дарья Заривная.

По словам Ермака, "двусторонние консультации с Нидерландами касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, совместных усилий по привлечению российского агрессора к ответственности, а также санкционного давления и использования конфискованных активов".

"Согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу по подготовке к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности", - отметил руководитель Офиса Президента.

Дополнение

Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первым из стран, не входящих в G7, с которым Украина начала соответствующие двусторонние переговоры, сообщил Ермак.