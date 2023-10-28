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Зеленский - участникам встречи на Мальте: Формула мира должна быть универсальной, нужен общий план ее реализации

Зеленский - участникам встречи на Мальте: Формула мира должна быть универсальной, нужен общий план ее реализации

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в рамках взаимодействия, где участвуют советники, которые собирались на Мальте на встречу по Формуле мира, подготовят совместный план действий для выхода с ним на Глобальный саммит мира. Об этом он сказал в видеообращении к участникам сегодняшней встречи по Украинской формуле мира с участием почти 70 мировых субъектов, передает УНН.

Цитата

Президент напомнил, что в прошлом году предложил Формулу мира для мира - "10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии россии против Украины и которые основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной Ассамблеи ООН". "За уходящий год наша Формула мира постепенно становится глобальной, потому что все вы ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней. Эта Формула действительно стала общей", - указал Зеленский.

"Хотя не бывает одинаковых войн, Формула мира может и должна быть универсальной. Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий мы должны подготовить в рамках нашего взаимодействия и со временем выйти с ним на Глобальный саммит мира – на уровень лидеров, – утвердить и реализовать. Ради мира. Ради мира. Ради защищенности каждого народа от войн. И пусть такой результат будет нашим с вами общим наследием для человечества!" - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на Мальте завершилась первая сессия встречи по Украинской формуле мира.

Источник: УНН
Теги: война, переговоры, мир, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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