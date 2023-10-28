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Министр обороны Словакии: мы не будем отправлять новые партии с наших военных складов в Украину

Министр обороны Словакии: мы не будем отправлять новые партии с наших военных складов в Украину

КИЕВ. 28 октября. УНН. Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Smer-SD) заявил, что страна не будет отправлять новые партии со своих военных складов в Украину. Об этом он сказал на встрече с американским послом, о чем сообщил в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"На встрече мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства. Мы благодарны за конструктивный разговор и сотрудничество, но только взаимовыгодное. На встрече мы разъяснили американскому послу позицию прословацкого правительства - мы не будем отправлять новые партии со словацких складов боеприпасов в Украину, и оборонное соглашение придется изменить. Мне было очень приятно, что обе стороны согласились, что диалог – путь к взаимному процветанию", - заявил Калиняк.

Ранее

Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия
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