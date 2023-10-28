Подоляк о решении Словакии не отправлять в Украину оружие: должны с пониманием относиться

КИЕВ. 28 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Словакии не отправлять в Украину оружие, заявил, что должны относиться с пониманием. Об этом он сказал в субботу в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Позиция Словакии, безусловно... я еще раз подчеркиваю: должны с пониманием относиться, что любая страна имеет право на свои суверенные политики, в том числе эти политики могут нам не нравиться. Вопрос в том, что мы, во-первых, должны объяснять позицию Украины, во-вторых, объяснять, что нельзя прийти на чужую территорию, суверенную, даже несмотря на то, что у тебя больше было в начале силы как таковой, и за счет силы диктовать те или иные условия", - сказал советник руководителя ОП.

При этом заметил, что "в-третьих, безусловно, мы говорим о том, что если есть консолидированная позиция ЕС с точки зрения ценностей",.. "и если та или иная страна не разделяет эти ценности, она должна об этом говорить, а не спекулировать на теме Украины".

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