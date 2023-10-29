События на Ближнем Востоке начаты тем, что россия начинала делать в Украине - Подоляк

КИЕВ. 29 октября. УНН. Если Украина и ее союзники не завершат войну в Украине и не накажут Россию, то такие конфликты как на Ближнем Востоке будут появляться в других регионах. Об этом сообщил во время телемарафона Единые новости советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

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"россия много масштабирует в конфликты. Мы объясняем, что события на Ближнем Востоке были начаты тем, что рф начинала делать в Украине. Если мы не закончим войну в Украине, не накажем Россию, то такие конфликты как на Ближнем Востоке будут появляться в других регионах", - сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что если хотим закончить эпоху нестабильности, то должны поставить крест на России в таком виде, как сегодня.

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