Ермак встретился с министром иностранных и торговли Мальты

КИЕВ. 29 октября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом. Об этом говорится в телеграмм-канале Ермака, передает УНН.

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“Выразил благодарность мальтийской стороне за организацию беспрецедентной по количеству участников со всего мира встречи по принципам мира для Украины, Европы и мира”, − отметил глава ОПУ.

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Андрей Ермак поблагодарил Мальту за активную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в частности в принятии важных для Украины решений в ООН и других международных организациях.

Стороны также обсудили совместное с партнерами развитие бизнес-проектов, чтобы Украина получала международную помощь.

Ермак среди прочего призвал мальтийскую сторону внести свой вклад в дело возвращения похищенных украинских детей.

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