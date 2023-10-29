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Ермак встретился с министром иностранных и торговли Мальты

Ермак встретился с министром иностранных и торговли Мальты

КИЕВ. 29 октября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом. Об этом говорится в телеграмм-канале Ермака, передает УНН.

Цитата

“Выразил благодарность мальтийской стороне за организацию беспрецедентной по количеству участников со всего мира встречи по принципам мира для Украины, Европы и мира”, − отметил глава ОПУ.

Детали

Андрей Ермак поблагодарил Мальту за активную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в частности в принятии важных для Украины решений в ООН и других международных организациях.

Стороны также обсудили совместное с партнерами развитие бизнес-проектов, чтобы Украина получала международную помощь.
Ермак среди прочего призвал мальтийскую сторону внести свой вклад в дело возвращения похищенных украинских детей.

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Источник: УНН
Теги: политика, Андрей Ермак
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