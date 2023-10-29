На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко

КИЕВ. 29 октября. УНН. О нападении на народного депутата Николая Тищенко сообщил другой нардер Алексей Гончаренко, передает УНН.

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“Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию”, — сообщил Гончаренко

Детали

Факт нападения подтверждает ряд украинских СМИ, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Они отмечают, что Николай Тищенко обратился в полицию с заявлением о нападении на него около семи вечера.

Согласно поданным депутатом показаниям, неизвестный мужчина напал на Тищенко и ударил его кулаком в область шеи в поселке Брюховичи. Кроме того, нападавший угрожал депутату физической расправой. Этот факт полицейские уже зарегистрировали в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений.

Накануне вечером Николай Тищенко в своем телеграм канале выложил видео, записанное во Львове. Там нардеп заявляет, что “языковой конфликт в Украине — это искусственная провокация российской пропаганды”, и что в окопах “разговаривают языком победы: там есть и украинский язык, и грузинский, молдавский, венгерский английский, любые языки, и так же и русский”.

Отметим, что сам Тищенко в своих соцсетях со вчерашнего дня больше ничего не публиковал.