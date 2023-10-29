Швейцария поддержит Украину в идентификации лиц, пропавших без вести

КИЕВ. 29 октября. УНН. Швейцария готова оказать поддержку МВД в расширении возможностей по идентификации лиц, пропавших без вести. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

27 октября Леонид Тимченко — заместитель министра внутренних дел Украины и Артур Добросердов — начальник Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД провели встречу с представителями Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и Посольства Швейцарии в Украине.

Во время встречи Реа Геринг — заместитель главы отдела по вопросам мира и прав человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и Гайтан Ванне — советник Посольства Швейцарии в Украине рассказали о направлениях помощи, которые может предоставить Швейцария, чтобы расширить возможности подразделений МВД в розыске и идентификации тел пропавших без вести лиц. В частности, это обеспечение оборудованием специалистов Экспертной службы МВД.

Так, ранее швейцарской стороной были переданы приборы для проведения ДНК-экспертиз подразделениям Государственного научного экспертно-криминалистического центра в Запорожской, Николаевской и Донецкой областях.

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Дополнение

С апреля МВД обеспечивает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. За полгода с момента запуска Реестра от родственников лиц, пропавших без вести, поступило более 12 тысяч запросов на получение выписок и выдано более 11 тысяч выписок.

Напомним

1 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

По состоянию на 18 октября около 28 тыс. жителей Украины внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.