Израиль нанес почти полсотни ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки - ЦАХАЛ

КИЕВ. 29 октября. УНН. Израильские военные нанесли удары по 450 целям ХАМАС в Секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в телеграмм-канале, передает УНН.

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“За минувшие сутки истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более 450 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая оперативные командные центры, наблюдательные пункты и пусковые пункты противотанковых ракет”, — отметили в пресс-службе ЦАХАЛа.

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Подробно о текущей ситуации в Израиле журналиста рассказал во время пресс-брифинга спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари.

В частности, он отметил, что ночью на огонь с стороны Ливана в сторону северной границы армия Израиля наносила удары в ответ по военным’объектам, инфраструктуре и постам террористической организации “Хезболла”. Хагари также отметил : “террористическая организация Хезболла продолжает действовать против нас на севере, и мы наносим удары всем тем, кто действует против нас”.

Зато ХАМАС в очередной раз обвинил Израиль в атаках на гражданское население. На это отреагировал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он призвал жителей Газы эвакуироваться на юг региона, поскольку на севере Армия обороны Израиля расширяет военные операции и переходит к наземному наступлению.

В рамках расширения наземных действий Армия обороны Израиля наносила удары по террористическим ячейкам, которые пытались атаковать силы и террористические ячейки, которые планировали осуществить пуски противотанковых ракет. Кроме того, наземные силы направили самолеты ЦАХАЛа на объекты террористов.