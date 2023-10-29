На саммите на Мальте предложили создать международную коалицию государств для возвращения депортированных рф украинских детей

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению депортированных рф украинских детей. Об этом сообщил Офис Президента, информирует УНН.

Детали

Инициативу о создании международной коалиции во время встречи на Мальте озвучила делегация Канады. Ее поддержали многие страны – участницы саммита.

Отмечается, что Канада является одним из государств-солидерок имплементации четвертого пункта украинской Формулы мира «Возвращения военнопленных и депортированных лиц».

Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA Владимира Зеленского.

“Предложение по международной коалиции – это элемент плана реализации Украинской Формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран и международных организаций”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Как указали в Офисе Президента, массовая депортация и целенаправленное похищение украинских детей для их дальнейшей русификации является спланированной геноцидной политикой рф.

Кроме того, сейчас в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих, нуждающихся в помощи. россия, как сообщается, не предоставляет доступа международным организациям, таким как ООН и МККК, для мониторинга условий их содержания.

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