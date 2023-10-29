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На саммите на Мальте предложили создать международную коалицию государств для возвращения депортированных рф украинских детей

На саммите на Мальте предложили создать международную коалицию государств для возвращения депортированных рф украинских детей

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению депортированных рф украинских детей. Об этом сообщил Офис Президента, информирует УНН.

Детали

Инициативу о создании международной коалиции во время встречи на Мальте озвучила делегация Канады. Ее поддержали многие страны – участницы саммита.

Отмечается, что Канада является одним из государств-солидерок имплементации четвертого пункта украинской Формулы мира «Возвращения военнопленных и депортированных лиц».

Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA Владимира Зеленского.

“Предложение по международной коалиции – это элемент плана реализации Украинской Формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой, в которую вошли представители почти 30 стран и международных организаций”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Как указали в Офисе Президента, массовая депортация и целенаправленное похищение украинских детей для их дальнейшей русификации является спланированной геноцидной политикой рф.

Кроме того, сейчас в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих, нуждающихся в помощи. россия, как сообщается, не предоставляет доступа международным организациям, таким как ООН и МККК, для мониторинга условий их содержания.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, дети, депортация
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