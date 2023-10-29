Культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане

Киев. 29 октября. УНН. Сегодняшние события в российской Махачкале, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива, — это не единичный случай, а скорее часть распространенной в россии культуры ненависти к другим нациям, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властями. Об этом заявил президент Зеленский, соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Х, передает УНН.

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«За последний год министр иностранных дел россии сделал ряд антисемитских высказываний. Президент россии также использовал антисемитские оскорбления. Для российских пропагандистов, говорящих на официальном телевидении, риторика ненависти является привычным делом. Даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов», — добавил президент Украины.

Детали

Он уточнил, что русский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренились. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору.

«Мы все должны вместе противостоять ненависти», — пододвигал Зеленский.

Контекст

В столице Дагестана участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли.