Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,42 -0,0866  EUR: 38,38 -0,0913 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Без антибиотиков: врач рассказал, какие лекарства должны быть в домашней аптечке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10845

Культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане

Культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане

Киев. 29 октября. УНН. Сегодняшние события в российской Махачкале, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива, — это не единичный случай, а скорее часть распространенной в россии культуры ненависти к другим нациям, пропагандируемой государственным телевидением, экспертами и властями. Об этом заявил президент Зеленский, соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Х, передает УНН.

Цитата

«За последний год министр иностранных дел россии сделал ряд антисемитских высказываний. Президент россии также использовал антисемитские оскорбления. Для российских пропагандистов, говорящих на официальном телевидении, риторика ненависти является привычным делом. Даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов», — добавил президент Украины.

Детали

Он уточнил, что русский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренились. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору.

«Мы все должны вместе противостоять ненависти», — пододвигал Зеленский.

Контекст

В столице Дагестана участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.