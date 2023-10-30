Зеленский может приехать в Израиль в любое время, официального запроса от Украины не было - посол

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина пока не направляла официального запроса относительно возможного визита Президента Владимира Зеленского в Израиль, но в Украину прислали месседжи, что он может приехать в Израиль в любое время. Об этом сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Ynet, пишет УНН.

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Когда его спросили, правда ли, что Израиль сказал Президенту Владимиру Зеленскому в начале войны против ХАМАС, что это не лучшее время для визита, Бродский сказал: "Это неправда, потому что официального запроса от Украины относительно визита не было. В Украину прислали месседжи, что он может приехать в Израиль в любое время, и я верю, что он приедет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он является желанным гостем в Израиле, и я верю, что визит будет вскоре".

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По его словам, "несмотря на запрет собраний во время войны, в Киеве состоялась акция поддержки, более 100 человек приняли участие в мероприятии, которые зажигали свечи и выражали солидарность с Израилем". Он добавил, что подобные демонстрации поддержки наблюдались в других городах, в частности во Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Напомним

16 октября Ynet сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы хотел приехать вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Израиль, но в Израиле ему ответили, что визит "не ко времени".