"Мы лишь отсрочим детонацию": Зеленский против даже временного перемирия

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский категорически против даже временного перемирия. Об этом он сказал журналисту Time Саймону Шустеру, передает УНН.

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«Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет любой ценой довести дело до конца. Но для меня это проблема, потому что у нас осталась эта взрывная сила. Мы лишь отсрочим его детонацию», - сказал Зеленский.

Некоторые с его помощников рассказали Time, что упрямство Зеленского, повредило усилиям их команды разработать новую стратегию, новое послание. Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался табу: возможность заключения мирного соглашения с русскими.

Отмечается, что судя по недавним опросам, большинство украинцев отвергли бы такой шаг, особенно если бы он повлек за собой потерю какой-либо оккупированной территории.

Дополнение

Зеленский заявлял, что россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года. У них будет достаточно силы атаковать другие страны.