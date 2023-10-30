В Германии стартовали учения для защитников неба, которые будут работать на Patriot

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Германии стартовали учения еще одной группы украинских военных на ЗРК Patriot. Об очередном курсе тренировок для наших зенитчиков сообщили на официальной странице Воздушных Сил Германии, передает УНН.

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“Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередной тренинг #Patriot”, — говорится в сообщении на платформе X.

Детали

Судя по приведенным данным пресс-службы Воздушных Сил Германии на современных системах ПВО в этот раз обучат работать 61 украинского военнослужащего.

В освоении многонедельного курса военным будут способствовать и 10 украинских языковых медиаторов-переводчиков.

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Напомним

Летом советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял о том, что Украине нужно по меньшей мере 10-12 систем Patriot или аналогов, чтобы иметь возможность защитить свои города от российской ракетной угрозы.