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США готовят сигнал для сдерживания Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке — представитель Белого дома

США готовят сигнал для сдерживания Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке — представитель Белого дома

КИЕВ. 30 октября. УНН. США посылают “сильный” сигнал сдерживания Ирана на фоне опасений эскалации конфликта. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности и стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Мы посылаем сигнал всем игрокам, в том числе и Ирану, что мы будем очень серьезно относиться к интересам нашей национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это в то время и так, как мы выберем. Если придется, мы будем действовать для продолжения защиты наших войск и наших объектов. Мы доказали, что будем наносить удары и действовать для этого. И это мощный сигнал, который Иран должен понять”, — сказал Джон Кирби.

Детали

Представитель Белого дома отметил, что из-за серьезного отношения к интересам национальной безопасности США в регионе, президент Джо Байден принял решение о задействовании двух авианосных ударных групп.

Напомним

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил в воскресенье, что Израиль “пересек красные линии” и это “может заставить всех принять меры”. Некоторые эксперты не исключают, что война Израиля с ХАМАСом перерастет в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: УНН
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