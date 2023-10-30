Зеленский снова попал на обложку Time

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time, передает УНН.

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«Никто не верит в нашу победу так, как я», - сказал Зеленский в интервью после поездке в США в сентябре.

Эта цитата попала на обложку номера за ноябрь.

Детали

Журналист Саймон Шустер пишет со ссылкой на анонимным собеседником в окружении Зеленского, что тот якобы «чувствует себя преданным своими западными союзниками», которые «оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней».

Time также отмечает, что последний визит Зеленского в Вашингтон якобы не дал результатов, на которые он надеялся. Однако на данный момент он намерен выиграть войну на украинских условиях и меняет тактику, чтобы добиться этого.

«Понимая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые они используют для атак на российские маршруты снабжения, командные центры и склады боеприпасов далеко в тылу врага», - пишет Time.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналисту Time Саймону Шустеру, что категорически против даже временного перемирия.

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