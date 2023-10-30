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Зеленский снова попал на обложку Time

Зеленский снова попал на обложку Time

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time, передает УНН.

Цитата

«Никто не верит в нашу победу так, как я», - сказал Зеленский в интервью после поездке в США в сентябре.

Эта цитата попала на обложку номера за ноябрь.

Детали

Журналист Саймон Шустер пишет со ссылкой на анонимным собеседником в окружении Зеленского, что тот якобы «чувствует себя преданным своими западными союзниками», которые «оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней».

Time также отмечает, что последний визит Зеленского в Вашингтон якобы не дал результатов, на которые он надеялся. Однако на данный момент он намерен выиграть войну на украинских условиях и меняет тактику, чтобы добиться этого.

«Понимая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые они используют для атак на российские маршруты снабжения, командные центры и склады боеприпасов далеко в тылу врага», - пишет Time.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналисту Time Саймону Шустеру, что категорически против даже временного перемирия.

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Источник: УНН
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