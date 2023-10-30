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Премьер Нидерландов заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет внимание от Украины

Премьер Нидерландов заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет внимание от Украины

КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на онлайн встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания с Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины, передает УНН.

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«Критически важно подчеркнуть сегодня снова. То, что происходит в Газе, террористическая атака на Израиль и все происходящее после нее не может и не должно отвлекать нас от происходящего между вами и россией. От того факта, что вы боретесь против российской агрессии. И мы должны убедиться, что мир сможет как сосредоточиться на Украине, так и, конечно быть вовлеченным в то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке», - сказал Марк Рютте.

«В нашей стране остается чрезвычайно высокой поддержка того, что вы делаете. Вы боретесь за наши ценности, за нашу коллективную безопасность, за человечность. Все Нидерланды с вами», - добавил он.

Детали

На встрече Зеленский поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины со стороны Нидерландов и своевременное выполнение достигнутых ранее договоренностей.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте. Отдельно Президент Украины также затронул вопрос подготовки энергетической системы Украины к зимнему периоду и проинформировал о продолжении работы «зернового коридора» в Черном море и оборонные нужды Украины.

Глава государства также призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против россии и разработать действенный механизм направления прибылей от замороженных российских активов на восстановление нашей страны.

И напоследок Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Украины отметил, что в интересах всего мира не допустить дальнейшей эскалации и разжигания большой войны.

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Источник: УНН
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