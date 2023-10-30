Премьер Нидерландов заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет внимание от Украины

КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на онлайн встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания с Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины, передает УНН.

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«Критически важно подчеркнуть сегодня снова. То, что происходит в Газе, террористическая атака на Израиль и все происходящее после нее не может и не должно отвлекать нас от происходящего между вами и россией. От того факта, что вы боретесь против российской агрессии. И мы должны убедиться, что мир сможет как сосредоточиться на Украине, так и, конечно быть вовлеченным в то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке», - сказал Марк Рютте.

«В нашей стране остается чрезвычайно высокой поддержка того, что вы делаете. Вы боретесь за наши ценности, за нашу коллективную безопасность, за человечность. Все Нидерланды с вами», - добавил он.

Детали

На встрече Зеленский поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины со стороны Нидерландов и своевременное выполнение достигнутых ранее договоренностей.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте. Отдельно Президент Украины также затронул вопрос подготовки энергетической системы Украины к зимнему периоду и проинформировал о продолжении работы «зернового коридора» в Черном море и оборонные нужды Украины.

Глава государства также призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против россии и разработать действенный механизм направления прибылей от замороженных российских активов на восстановление нашей страны.

И напоследок Владимир Зеленский и Марк Рютте также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Украины отметил, что в интересах всего мира не допустить дальнейшей эскалации и разжигания большой войны.

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