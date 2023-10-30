Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США. Говорили о дальнейшей поддержке Украины

Киев. 30 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Во время встречи был обсужден вопрос продолжения всесторонней поддержки Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства подчеркнул, что такие визиты солидарности являются мощным сигналом поддержки Украины со стороны США. Он подчеркнул, что это особенно важно в преддверии зимы, когда государство-агрессор планирует продолжить ракетный террор против украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

В контексте всесторонней поддержки Украины было акцентировано на важности внесения Президентом США Джозефом Байденом бюджетного запроса в Конгресс относительно финансирования расходов на помощь Украине, который содержит обеспечение бюджетной и военной помощи.

Зеленский также подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины.

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