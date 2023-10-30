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Инспирированы через социальные сети: путин обвинил Украину в причастности к погромам в аэропорту Махачкалы

Инспирированы через социальные сети: путин обвинил Украину в причастности к погромам в аэропорту Махачкалы

Киев. 30 октября. УНН. российский диктатор владимир путин заявил, что Киев "под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в рф", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирированы через социальные сети, в частности с территории Украины, руками спецслужб Запада", - сказал российский дактатор на совещании по ситуации в Дагестане.

путин заявил, что Киев "под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в россии".

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Напомним

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.

Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.

На это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.

Источник: УНН
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