Шмыгаль провел совещание по конфискации российских активов

КИЕВ. 30 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал совещание по конфискации российских активов. Рассказал, что украинские партнеры уже готовят соответствующее решение. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, пишет УНН.

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«Имеем поддержку ряда партнеров, которые готовят соответствующие решения о конфискации в своих странах. Наша задача — направить все замороженные российские активы на восстановление Украины», - написал Шмыгаль.

Детали

Сегодня премьер-министр провел совещание по конфискации замороженных российских активов с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, представителями Минюста, Минфина, офиса Президента.

Там обсуждалось, что министры финансов стран G7 подтвердили обязательство держать российские активы замороженными, пока рф не компенсирует нанесенный нашей стране ущерб.

По словам Шмыгаля, правительство тесно координирует эту работу с государствами «Группы семи», чтобы привлечь такой ресурс для восстановления и развития Украины. Также он добавил, что принцип «агрессор платит за разрушение» должен стать ключевым в будущей системе безопасности и лечь в основу международного компенсационного механизма.

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