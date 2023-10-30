Лидер республиканцев в Сенате США, лоббирует финансовую поддержку Украины, несмотря на разногласия по этому вопросу внутри его партии — Politico

КИЕВ. 30 октября. УНН. Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате США, “изо всех сил” поддерживает Киев, несмотря на разногласия по этому вопросу внутри его партии. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

У лидера Республиканской партии в Сенате Митча МакКоннелла есть противоречие с его новым коллегой, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

В частности, Майк Джонсон выступает за то, чтобы помощь Украине рассматривалась отдельно от пакета помощи Израилю. Митч МакКоннелл настаивает на том, чтобы инициативы были объединены.

Нынешние государственные и частные лоббистские усилия МакКоннелла по предоставлению разрешения на десятки миллиардов долларов помощи Украине нетипичны для политика. Ведь раньше он более сдержанно вел переговоры, чтобы достичь консенсуса. Он прилагает значительные усилия, чтобы привлечь на свою сторону неохотных сенаторов от Республиканской партии, и сейчас не сошелся во взглядах относительно помощи Украине с новым спикером.

В понедельник МакКоннелл явился вместе с украинским послом в США Оксаной Маркаровой в Университете Луисвилля, чтобы в очередной раз публично призвать Соединенные Штаты защитить Украину от россии. Это является впечатляющим шагом на фоне внутрипартийной напряженности.

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Отметим, что подавляющее большинство сенаторов-республиканцев поддерживают инициативу помощи Израилю, в то же время, многие политики считаются нецелесообразным продолжать ее для Украины. По данным источников Politico, Республиканская партия Палаты представителей планирует проголосовать за отдельный законопроект о помощи Израилю на этой неделе.

Демократы имеют большинство в Сенате, однако им нужны голоса по крайней мере дев’, чтобы утвердить большой пакет дополнительного финансирования. Таким образом, МакКоннеллу придется приложить максимум усилий, чтобы выиграть дебаты в своей собственной партии.

Впрочем, позиция МакКоннелла в отношении Украины имеет одобрение в обеих партиях. В дополнение, давние разговоры МакКоннелла о финансировании Украины как о программе создания рабочих мест и готовности теперь вызывают резонанс в Белом доме.

В коротком интервью лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал, что его работа с МакКоннеллом идет “очень хорошо”. И он четко дал понять, что считает лидера Республиканской партии критическим партнером в борьбе со скептиками в отношении Украины.

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В прошлом месяце МакКоннелл выступал за помощь Украине в законопроекте О временных расходах, пока не стало ясно, что большинство республиканцев предпочитают отказаться от денег Украине, чтобы избежать прекращения работы. Некоторые члены Республиканской партии Сената восприняли этот момент как идеальное воплощение удивительно упрямой позиции МакКоннелла, которая также продемонстрировала, что его мотивация не является политической, когда речь идет об Украине.

Некоторые республиканцы выразили поддержку спикеру Джонсону, который быстро вмешивается в Сенат, что, как они надеются, подорвет первоначальное стратегическое преимущество Шумера и МакКоннелла.

Напомним

Ранее УНН писал, что новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в воскресенье подтвердил планы рассмотреть законопроект о помощи Израилю. Джонсон призвал Конгресс “разделить” поддержку Израиля и Украины. Это поставило его в противостояние с президентом США Джо Байденом, который хотел объединить помощь для Тель-Авива и Киева.