Во Франции задержали российского олигарха, соучредителя "Альфа-групп" Алексея Кузьмичева — Le Monde

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во Франции задержали российского миллиардера, соучредителя консорциума “Альфа-групп” Алексея Кузьмичева. О задержании олигарха пишет Le Monde, передает УНН.

Детали

По информации Le Monde, Алексея Кузьмичева задержали утром в понедельник, 30 октября.

Французская национальная финансовая прокуратура (НФП) подтвердила информацию о его аресте и уточнила, что в рамках задержания правоохранители провели ряд обысков. В частности, на его вилле в Сен-Тропе, и в его частном отеле, что расположен в 7-м округе Парижа.

К обыскам у российского олигарха привлекли более полусотни правоохранителей, включая сотрудников центрального офиса по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Привлекли также еще около 40 элитных полицейских из RAID, которые по уточнению от французских журналистов, прибыли, чтобы охранять имущество виллы олигарха, что занимает более двух гектаров земли.

В ходе этих обысков, по данным Le Monde, нашли “пачки денег”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США хотят конфисковать яхту подсанкционного российского олигарха Керимова

Дополнительно

Российский миллиардер Алексей Кузьмичев, владеющий яхтами и недвижимостью в Франции, попал под санкции с начала полномасштабной войны России против Украины. (от 15 марта 2022 года).

Олигарх Кузьмичев, признанный “одним из самых влиятельных людей в россии”, чьи “связи с президентом рф владимиром путиным хорошо установлены”, — отмечают в Le Monde.

Европейские санкции теоретически запрещают присутствие лиц на территории ЕС. Однако, по данным французских СМИ, Кузмичев на момент введения ограничений на въезд, уже был во Франции. Свое пребывание в Париже он объяснял “семейными связями’”.