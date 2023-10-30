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Двухпартийная поддержка США способствует борьбе против российской агрессии - Умеров

Двухпартийная поддержка США способствует борьбе против российской агрессии - Умеров

Киев. 30 октября. УН. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с делегацией членов Конгресса США, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партию. Министр обороны Украины проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, насущных военных потребностях и видах оружия, которыми США могут усилить украинскую армию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что приоритетами для команды Минобороны Украины являются приближение к стандартам НАТО, совершенствование закупочных процедур для армии и локализация в Украине производства оружия.

Рустем Умеров пригласил американских производителей оружия к сотрудничеству.

Также стороны затронули вопрос использования дронов на поле боя, планов Украины увеличить их производство и работы над усовершенствованием программного обеспечения.

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Источник: УНН
Теги: оружие, Минобороны
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