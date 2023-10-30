Подоляк о беспорядках в Махачкале: рф запустила официальные антиеврейские погромы

КИЕВ. 30 октября. УНН. Россия запустила официальные антиеврейские программы, потому что до сих пор считает демократический мир слабым, терпеливым и неспособным противостоять агрессии. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя антисемитские беспорядки в Махачкале пишет УНН.

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“Шторм, несомненно, уже бушует... Предпосылки, которые были сформированы десятилетиями неправильной, „псевдоассимилятивной“ политики, терпимости беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явного заигрывания с российскими планами „изменения мирового порядка“, привели к сегодняшним печальным последствиям и трагедиям”, — написал Подоляк в Telegram.

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“Прямо сейчас пожинаем все более горькие плоды: укоренение ненависти к различным этническим группам с последующими попытками их уничтожения; остаточное разрушение мировых институтов; медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом. Россия для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы. Потому что до сих пор считает демократический мир... слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии”, — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что необходимо наконец принимать правильные решения.

“Нельзя заканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя покидать рф в нынешнем виде. Нельзя повторять 2008 и 2014 годы. Иначе хаоса будет еще больше...”, — добавил Подоляк.

Дополнение

На заявления россиян о причастности к беспорядкам в Махачкале Украины отреагировали и дипломаты. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения рф попытками "переложить ответственность с больной головы на здоровую".

Напомним

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы “в поисках евреев”. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.