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Ермак обсудил усиление ПВО с представителями США, Франции, Британии и Германии

Ермак обсудил усиление ПВО с представителями США, Франции, Британии и Германии

Киев. 31 октября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел важный разговор с советниками по нацбезопасности США, Франции, Британии и Германии, во время которого обсудили координацию дальнейших шагов в подготовке к зиме, и в частности - усиление систем ПВО и ПРО для защиты украинских городов. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак провел онлайн встречу с:

  • советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном,
  • советником премьер-министра Британии по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу,
  • советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плетнером,
  • советником президента Франции по континентальной Европе и Турции Бертраном Бюшвальтером,
  • советником президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шателем.

Ермак поблагодарил за поддержку Украины в борьбе с рф. Обсудили результаты встречи на Мальте по Украинской Формуле мира, на которой рассмотрели пять пунктов формулы.

Также отдельно проговорили ситуацию на Ближнем Востоке.

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Источник: УНН
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