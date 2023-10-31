В Колорадо начнется судебный процесс по дисквалификации Трампа на выборах 2024 года - СМИ

Киев. 31 октября. УНН. В понедельник в штате Колорадо начинается судебный процесс, который должен определить, будет ли экс-президент США Дональд Трамп дисквалифицирован на выборах в 2024 году, из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что аналогичные иски на Трампа подали группы правозащитников в Мичигане и Миннесоте, но дело в Колорадо является первым, которое направили в суд.

Экс-президент США отрицает причастность к неправомерным действиям во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года толпы его сторонников, которые хотели помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Согласно социологическому опросу, Трамп является лидером в борьбе за выдвижение на пост президента от Республиканской партии, ожидается, что в следующем году он повторно сразится с Джо Байденом на президентских выборах в США в 2024 году.

Издание отмечает, что его оппоненты надеются лишить Трампа пути к победе, дисквалифицировав его, но многие правовые эксперты называют эту стратегию маловероятной.

Эти дела поднимают в значительной степени непроверенные юридические вопросы, и даже если истцы одержат победу, последнее слово, вероятно, останется за Верховным судом США, в котором доминирует консервативное большинство, в которое входят три назначенца Трампа.

Иск в Колорадо направлен на то, чтобы запретить главному избирательному чиновнику штата вносить Трампа в избирательный бюллетень.

Отмечается, что судья окружного суда штата Колорадо Сара Уоллес отклонила уже пять отдельных ходатайств Трампа и его союзников о закрытии дела, последний раз - 25 октября.

Напомним

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о неправомерном обращении с секретными документами начнется 20 мая следующего года, за несколько месяцев до президентских выборов.

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