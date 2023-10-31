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Военные не позволят отделить Тайвань - китайский генерал

Военные не позволят отделить Тайвань - китайский генерал

Киев. 31 октября. УНН. Народно-освободительная армия Китая не допустит никаких шагов по независимости Тайваня. Об этом заявил во время регионального форума безопасности в Пекине китайский генерал и вице-председатель Центральной военной комиссии Чжан Юся, пишут СМИ Гонконга, передает УНН.

Детали

Вице-председатель Центральной военной комиссии генерал Чжан Юся на полях Пекинского форума Сяншань объявил о позиции китайских военных в отношении Тайваня. По его словам Народно-освободительная армия Китая «не проявит милосердия» к любым шагам за независимость Тайваня.

Цитата

"Китай абсолютно не допустит и не будет мягким, если кто-то попытается каким - либо образом отделить Тайвань от Китая", - сказал Чжан Юся.

Сяншаньский форум безопасности начал свою работу 29 октября в Пекине и продлится до 31 октября. В нем принимают участие делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США.

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Источник: УНН
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