Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил помощь Израилю, но без Украины – вопреки плану Байдена

КИЕВ. 31 октября. УНН. Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном за прошедшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Детали

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, внес на рассмотрение новый законопроект, подтверждающий поддержку Конгрессом Израиля в размере 14,3 миллиарда долларов. В этом законопроекте отделяется помощь Израилю от более широкого запроса президента Байдена на экстренное финансирование, который предусматривает помощь Украине и Тайваню.

Как отмечает Bloomberg, предложенный Джонсоном пакет помощи также не включает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы и Израиля, о которой ранее просил Белый дом. Законопроект планируют рассмотреть на этой неделе.

Дополнение

Согласно публикации Bloomberg, план Джонсона предусматривает средства на помощь Израилю путем упрощения подписанного президентом Джо Байденом Закона о сокращении инфляции - это требует сокращения финансирования IRS (Служба внутренних доходов США - ред.) на 14,3 миллиарда долларов.

Консерваторы критически относятся к дополнительному финансированию налогового ведомства, в то время, как сторонники считают, что дополнительные ресурсы позволят сократить федеральный дефицит за счет поступлений, потерянных из-за налоговых махинаций.

Как отмечает издание, Конгресс обычно не сокращает другие программы для оплаты экстренных расходов. Поэтому эти компенсационные сокращения являются интересным прецедентом.

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