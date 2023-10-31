Украина выполнила два "маяка" МВФ: один вовремя, по другому - сорвали дедлайн - нардеп

КИЕВ. 31 октября. УНН. Кабмин продолжает выполнять структурные «маяки», прописанные в программе Международного валютного фонда (МВФ) – сегодня стало известно о выполнении двух, один из которых задержался на три месяца. Об этом сообщил народный депутата Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Первый «маяк» - правительство согласовало новых членов наблюдательного совета ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Известно, что Кабмин согласовал предложения Номинационного комитета (внесенные Минэкономики) о назначении в наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС» независимых членов: Дэвиса Дэвида Чарльза; Коновца Сергея Александровича; Чадама Яна; а также представителя государства - Гринчук Светлану Васильевну.

Второй маяк - "Оператор ГТС" опубликовал новый Устав, согласованный с Energy Community. Минэнерго утвердило его 23 октября.

Вот здесь, по словам нардепа Железняка, - дедлайн был сорван на три месяца.

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«ГТС опубликовал новый Устав, согласованный с Energy Community. Минэнерго утвердили его 23 октября. Это была часть маяка #8. Так что теперь этот бенчмарк мы полностью выполнили. Только вот дедлайн сорвали на три месяца, потому что по меморандуму должны были еще в конце июля принять», - отметил представитель «Голоса».

Дополнение

Ранее правительство одобрило законопроект, который усилит независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Отмечалось, что это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

Также УНН сообщал, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для восстановления и реформ». Речь идет о 335 млн евро помощи от Европейской комиссии.