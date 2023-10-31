Госсекретарь США Блинкен заявил о "четких связях" между конфликтами на Ближнем Востоке и Украиной

КИЕВ. 31 октября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем вступительном слове на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената во вторник отметил, что между конфликтами на Ближнем Востоке и Украине существует "четкая связь". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Приводя аргументы в пользу выделения миллиардов долларов на поддержку Израиля и Украины, Блинкен заявил, что если США “позволят россии одержать победу при поддержке Ирана, это придаст сил и Москве, и Тегерану".

"С тех пор как мы лишили россию традиционных средств снабжения ее вооруженных сил, она все чаще обращается за помощью к Ирану. В ответ москва поставляет Ирану все более совершенные военные технологии, что представляет угрозу безопасности Израиля", - сказал он.

Блинкен подчеркнул важность передачи помощи Израилю и Украине в одном пакете, чтобы россия и Китай не воспринимали США как "игру в жмурки" в ответ на глобальные кризисы.

"Если мы начнем отделять части этого пакета, они увидят это, они поймут, что мы играем в жмурки, тогда как они все больше сотрудничают и представляют все большую угрозу для нашей безопасности, а также безопасности союзников и партнеров", - сказал он.

Дополнения

Касательно гуманитарных вопросов, главный дипломат США заявил, что "президент и я в своих беседах с израильским правительством подчеркивали необходимость того, чтобы Израиль действовал в соответствии с законами войны и международным гуманитарным правом и принимал все возможные меры для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения".

По его словам, дополнительное финансирование "позволит нам решать серьезные гуманитарные проблемы, вызванные действиями автократов и террористов, а также конфликтами и стихийными бедствиями в Украине, в Газе, в Судане, в Армении, в других местах по всему миру".

"В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для гражданского населения. Гражданское население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц как живой щит", - подтвердил он.

Ранее

Bloomberg сообщало, что республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном за прошедшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд.