США должны оставаться сосредоточенными на Украине в дополнение к поддержке Израиля - Остин

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин завил, что США должны оставаться сосредоточенными на Украине в дополнение к поддержке Израиля. Об этом УНН передает со ссылкой на CNN.

Остин повторил, что США должны «оставаться сосредоточенными на Украине» в дополнение к поддержке Израиля.

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«И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить. Мы не позволим ХАМАСу или путину победить. Сегодняшние битвы против агрессии и терроризма будут определять глобальную безопасность на долгие годы вперед. И только твердое американское руководство может гарантировать, что тираны, головорезы и террористы во всем мире не осмелятся совершать еще большую агрессию и зверства», - сказал Остин во вступительном слове перед сенатским комитетом по ассигнованиям.

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Дополнение

Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном за прошедшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на 106 млрд дол.

Телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Белый дом готовит единый пакет на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

Ранее Остин заявлял, что США окажут военную помощь и Израилю, и Украине.