В Сенате США отметили важность оказания помощи Украине и Израилю в одном пакете

КИЕВ. 31 октября. УНН. Руководители ассигнований Сената США настаивают на предоставлении помощи Израилю и Украине в одном пакете. Об этом сообщили CNN, пишет УНН.

Детали

Председатель Сената Демократической партии по вопросам распоряжения бюджетными средствами Пэтти Мюррей и вице-председатель Республиканской партии Сьюзен Коллинз подчеркнули важность передачи помощи Израилю и Украине в одном пакете, поскольку Палата представителей Республиканской партии стремятся разделить финансирование для стран.

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«Не ошибайтесь, нам нужно рассмотреть все эти приоритеты как часть одного пакета, потому что на самом деле все эти вопросы связаны между собой и все они неотложны», — сказал Мюррей.

Коллинз добавил, сказав: «Если мы не сможем помешать этим усилиям, это будет иметь ужасные последствия, которые поставят под угрозу нашу национальную безопасность».

Мюррей также отметил, что Китай и россия наблюдают за тем, как США отреагируют как на российское вторжение в Украину, так и на нападение ХАМАС на Израиль.

«Все наши противники внимательно следят, чтобы увидеть, есть ли у нас видение, чтобы понять, как эти кризисы связаны, и решимость объединиться и решительно ответить на них», — сказал он.

Напомним

Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном в минувшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на 106 млрд долл.

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