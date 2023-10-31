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Зеленский предложил ВР разорвать консульское соглашение с рф

Зеленский предложил ВР разорвать консульское соглашение с рф

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и российской федерацией, передает УНН.

Детали

Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией был зарегистрирован в ВР 31 октября. 

Инициатором документа является Президент Украины Владимир Зеленский.

Текс законопроекта пока отсутствует.

Однако известно, что документ уже "передан на рассмотрение руководству" Рады.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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