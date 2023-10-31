Новости: Политика
31 октября 2023, 20:50 • Тоня Туманова • 285
Зеленский предложил ВР разорвать консульское соглашение с рф
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и российской федерацией, передает УНН.
Детали
Проект Закона о прекращении действия Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией был зарегистрирован в ВР 31 октября.
Инициатором документа является Президент Украины Владимир Зеленский.
Текс законопроекта пока отсутствует.
Однако известно, что документ уже "передан на рассмотрение руководству" Рады.
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Источник: УНН
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