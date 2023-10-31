Еврокомиссия на следующей неделе представит предложения по новому пакету антироссийских санкций — СМИ

КИЕВ. 31 октября. УНН. Предложения по 12 пакету санкций против россии будут представлены уже на следующей неделе. Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в социальной сети X, пишет УНН.

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“Предложение по следующему пакету санкций ЕС против россии (12-й пакет) будет представлено на следующей неделе. Значительную часть пакета составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы”, — написал Йозвяк.

Контекст

Лидеры ЕС в выводах саммита 26-27 октября указали, что способность россии вести агрессивную войну должна быть еще больше ослаблена. В частности, делать это следует и путем усиления санкций, и их полной и эффективной имплементации, а также внедрением механизма предотвращения их обхода.

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Напомним

27 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, что продолжается подготовка 12-го пакета санкций против рф.