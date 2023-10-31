Израиль не будет реагировать на вызов йеменских хуситов, а сосредоточен на войне в Газе — ЦАХАЛ

КИЕВ. 31 октября. УНН. Израиль остается сосредоточенным на Секторе Газа, несмотря на попытки движения хуситов, который поддерживает Иран, бросить вызов Израилю. Об этом заявил военный представитель Израиля Даниэль Хагари в своем вечернем обращении, передает УНН.

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“В регионе есть много актёров, которые действуют как доверенные лица Ирана, например хуси, которые пытаются бросить нам вызов и отвлечь нас от войны в Газе. Мы остаемся сосредоточенными. Мы сосредоточены на войне в Газе. Мы будем знать, когда защищаться, если это потребуется”, — сказал контр-адмирал Даниэль Хагари.

Контекст

Йеменские хуситы вмешались в войну Израиля и ХАМАС, бушующую на расстоянии более 1000 миль от их резиденции власти в Сане.

Во вторник 31 октября они обстреляли Израиль беспилотниками и ракетами. И одновременно пригрозили новыми атаками.

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Военный представитель хуситов Ях’Я Сари заявил в телевизионном заявлении, что группировка запустила “большое количество” баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля, и будет больше таких атак, “чтобы помочь палестинцам победить”.