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На днях Блинкен посетит Израиль

На днях Блинкен посетит Израиль

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в пятницу 3 октября, чтобы встретиться с членами тамошнего правительства, а затем сделает другие остановки в регионе Об этом сообщил Госдепартамент, передает Reuters, пишет УНН.

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«Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль впятницу для встреч с членами израильского правительства, а затем сделает другие остановки в регионе», – сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В начале этого месяца Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем вступительном слове на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената во вторник подчеркнул, что между конфликтами на Ближнем Востоке и Украиной существует "четкая связь".

Источник: УНН
Теги: США, Израиль
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