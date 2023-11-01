КНДР хочет закрыть 12 своих посольств - СМИ

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По сообщениям СМИ и аналитиков, КНДР готова закрыть до 12 посольств, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки, что может привести к закрытию почти 25 процентов посольств. Миссии Пхеньяна закрываются по всему миру. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Недавнее закрытие дипломатических представительств КНДР стало признаком того, что нелюдимая страна пытается заработать деньги за рубежом из-за международных санкций, заявило во вторник министерство об’единения Южной Кореи.

В понедельник северокорейское государственное СМИ KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили «прощальные» визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там.

Закрытие посольства создало основу для того, что могло стать «одним из крупнейших изменений во внешней политике страны за последние десятилетия», что будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы.

Дополнение

В то же время в субботу Северная Корея заявила, что Пхеньян имеет «непоколебимую волю» расширять связи с россией, критикуя недавнее осуждение Соединенными Штатами и их союзниками вероятных поставок оружия Пхеньяном россии как политизированное и искаженное.