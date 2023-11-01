Украина направила Польше ноту относительно забастовки перевозчиков на границе

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина направила Польше ноту с просьбой не допустить ограничения польскими перевозчиками движения грузовиков через границу, сообщил 31 октября вечером посол Украины в Польше Василий Зварич в Facebook, пишет УНН.

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"Соответствующую официальную ноту с настоятельной просьбой не допустить ограничения польскими перевозчиками движения грузовиков через границу посольство направило в МИД Польши, и вместе с Генеральным консульством Украины в Люблине мы поддерживаем постоянную связь с польскими властями по этому вопросу", - написал Зварич, указав, что соответствующий комментарий по ситуации вокруг намерений польских перевозчиков начать забастовку перед несколькими пунктами пропуска на украинско-польской границе предоставил Укринформу.

Детали

Как отметил посол, польской стороне доведен сигнал о вреде, который могут нанести такие протесты Украине и Польше, а также украинскому и польскому бизнесу. "Кроме того, пострадает также имидж Польши и интересы польских предпринимателей, которые намерены расширить свое участие в проектах восстановления Украины", - отметил он.

"В условиях российской агрессии против Украины такие действия по ограничению движения товаров через границу являются по меньшей мере неуместными. Надеемся, что польской стороне удастся достичь взаимопонимания с перевозчиками, убедить их, что нужно сотрудничать, а не создавать осложнения на границе, которые никому не нужны - ни Польше, ни Украине, ни всей Европе", - подчеркнул Зварич.

Напомним

Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы.