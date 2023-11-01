Боливия разрывает отношения с Израилем. Чили и Колумбия отозвали своих послов

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Власти Боливии разорвали дипломатические отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа. Тем временем Чили и Колумбия отозвали своих послов в Тель-Авиве для консультаций. Об этом сообщает Аль-Джазира, пишет УНН.

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"Боливия решила разорвать дипломатические отношения с израильским государством в знак осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля в секторе Газа", — заявил заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани.

Министр президента Боливии Мария Нела Прада также объявила, что страна направит гуманитарную помощь в Газу.

"Мы требуем прекратить атаки в секторе Газа, которые сейчас повлекли тысячи смертей гражданского населения и принудительное перемещение палестинцев", — сообщила она.

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В среду Израиль обвинил Боливию в "капитуляции перед терроризмом и режимом аятолл в Иране". В заявлении министерство иностранных дел пыталось преуменьшить решение Боливии, заявив, что "отношения между странами все равно были лишены смысла" после того, как Луис Арсе принял присягу как президент.

Отмечается, что Колумбия и Чили также отозвали своих послов для консультаций, осудив гибель мирных жителей в Газе и призвав к прекращению огня.

Между тем террористическая группировка ХАМАС, приветствовала решение Боливии и призвала арабские страны, которые нормализовали свои отношения с Тель-Авивом, сделать то же самое.

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