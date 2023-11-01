В Сумах создали городскую военную администрацию: кто стал главой

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Сумах образовали городскую военную администрацию. Начальником назначили действующего заместителя председателя Сумской ОВА Алексея Дрозденко. Соответствующие президентские указ и распоряжение опубликованы на сайте Главы государства, пишет УНН.

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"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Сумскую городскую военную администрацию Сумского района Сумской области", - говорится в тексте указа Президента №720.

"Назначить Дрозденко Алексея Александровича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в тексте президентского распоряжения №184.

Справочно

Алексей Дрозденко учился в Сумском государственном университете, где получил научную степень кандидата физико-математических наук. В этом же университете работал деканом факультета электроники и информационных технологий. С 30 июня 2023 года он отвечал за вопросы цифрового развития в областной военной администрации.

Напомним

В начале октября СБУ задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко. Он и директор департамента инфраструктуры города, как указали правоохранители, требовали с предпринимателей 2 млн 130 тысяч гривен за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах.

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